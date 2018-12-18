Вторник, 18 Декабря 2018 года
16:07:01 МСК

В Танзании состоялась встреча представителей шести оппозиционных партий

Политика

Лидеры оппозиции в Танзании обсудили демократические тенденции в современном обществе

Занзибар, Танзания, 18 декабря 2018, 14:03 — REGNUM  Лидеры главных оппозиционных партий Танзании — CHADEMA, CUF, NCCR-Mageuzi, ACT-Wazalendo, NLD и Chauma — собрались на Занзибаре 17 декабря, чтобы оценить демократические тенденции в обществе. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Генеральный секретарь CUF Маалим Сеиф Шариф Хамад созвал руководителей всех оппозиционных партий на двухдневное заседание.

«Это большая честь для меня и партии CUF подготовить и быть организатором заседания по оценке демократических тенденций в обществе, а также наших действий как политической партии и наш курс. Я благодарю всех уважаемых лидеров партий за отклик на мое приглашение», — заявил Маалим Сеиф.

Представитель CUF по связям с общественностью Салим Бимани рассказал газете Mtanzania, что, обсудив все вопросы, лидеры оппозиции устроят пресс-конференцию и объявят основные итоги встречи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить