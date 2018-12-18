ЮНИСЕФ: в Иракском Курдистане заметен прогресс в жизни детей

Эрбиль, Ирак, , 13:57 — REGNUM Организация по защите детей ЮНИСЕФ заявила о значительном прогрессе в жизни детей Иракского Курдистана, сообщает 18 декабря Kurdistan.ru.

В Курдской автономии, по мнению правозащитников, прекращены все формы насилия по отношению к подрастающему поколению, улучшен доступ к образованию, а также в целом условия жизни детей.

В соответствии с докладом, опубликованным ЮНИСЕФ, 96% детей Иракского Курдистана посещают начальную школу, 67% — среднюю. Однако лишь 37% детей, принадлежащих к бедным слоям населения, имеют доступ к образованию.

«Экономические проблемы, недостаток учебных заведений в сельской местности, а также отсутствие транспорта являются основными причинами сложностей в доступе к образованию среди бедных слоев населения», — говорится в докладе ЮНИСЕФ, в котором также подчеркивается, что несмотря на это, заметен серьезный прогресс.

По мнению правозащитников, власти иракского Курдистана должны продолжить инвестирования в детство, в первую очередь необходимо оказывать поддержку тем, кто страдает от насилия, нищеты и военных конфликтов.

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