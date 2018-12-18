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Рахмон: Таджикистан поддержит представителя Белоруссии на пост генсека ОДКБ

Политика

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в военной и военно-технической сферах

Рахмон: Таджикистан поддержит представителя Белоруссии на пост генсека ОДКБ
Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. 2015

Душанбе, 18 декабря 2018, 13:53 — REGNUM  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Станиславом Засем, сообщили в департаменте информации МИД Таджикистана.

В ходе переговоров стороны обсудили назначение кандидатуры на пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Глава Таджикистана выразил готовность поддержать на данный пост кандидатуру Станислава Зася.

Стороны также обсудили двустороннее сотрудничество в военной и военно-технической сферах. Участники переговоров также подчеркнули, что для мира и безопасности в регионе необходимо реализовать соглашения, достигнутые в рамках ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился со Станиславом Засем и поддержал его кандидатуру на пост генерального секретаря ОДКБ.

Читайте ранее в этом сюжете: Представители Таджикистана и Белоруссии обсудили двусторонние отношения

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Внешняя политика Таджикистана
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