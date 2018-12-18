Вторник, 18 Декабря 2018 года
14:16:09 МСК

Стало известно, когда Рада рассмотрит вопрос о продаже земли

Политика

Законодательная база для открытия рынка земли пока не готова

Стало известно, когда Рада рассмотрит вопрос о продаже земли
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 18 декабря 2018, 13:51 — REGNUM  Вопрос о снятии моратория на продажу земли Верховная рада рассмотрит в четверг, 20 декабря, сообщило 18 декабря издание «Обозреватель».

За данное решение проголосовали 235 депутатов Верховной рады.

Напомним, мораторий на продажу земли продлевали уже семь раз. По мнению заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка, его могут отменить в 2020 году, поскольку в данный момент не разработаны чёткие правила функционирования земельного рынка.

Читайте также: Мораторий на продажу земли на Украине могут отменить в 2020 году — эксперт

Также, 20 декабря Верховная рада намерена принять ряд законов, напрямую влияющих на деятельность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Читайте также: В Верховной раде хотят принудительно переименовать церкви

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сельское хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить