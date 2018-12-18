Стало известно, когда Рада рассмотрит вопрос о продаже земли

Киев, , 13:51 — REGNUM Вопрос о снятии моратория на продажу земли Верховная рада рассмотрит в четверг, 20 декабря, сообщило 18 декабря издание «Обозреватель».

За данное решение проголосовали 235 депутатов Верховной рады.

Напомним, мораторий на продажу земли продлевали уже семь раз. По мнению заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Максима Мартынюка, его могут отменить в 2020 году, поскольку в данный момент не разработаны чёткие правила функционирования земельного рынка.

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Также, 20 декабря Верховная рада намерена принять ряд законов, напрямую влияющих на деятельность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

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