Обвиняемого во взятке псковского вице-губернатора суд отправил в СИЗО

Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM Приморский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 18 декабря, принял решение об избрании меры пресечения в отношении заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в получении крупной взятки: Кузнецов будет заключён под стражу до 12 февраля 2019 года. Как сообщает Объединённая пресс-службе судов Санкт-Петербурга, содержаться псковский вице-губернатор будет в СИЗО-1 («Кресты»).

Кузнецов и его защитники просили суд избрать меру в виде домашнего ареста, для чего женой Кузнецова была арендована квартира в посёлке Шушары. Однако суд принял решение удовлетворить ходатайство следственных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вице-губернатору Псковской области инкриминируется совершение преступлений 7-летней давности: по версии следствия, в октябре 2011 года супруга Кузнецова приобрела жилой дом у компании ООО «ВестСтрой» за 6,35 млн рублей, передав исполнительному директору этой строительной фирмы Очневу с ноября по март 2012 года 5 млн рублей. На оставшуюся сумму — 1 млн 350 тыс. рублей — Кузнецов, как полагает следствие, договорился с Очневым освободить его супругу от выплат по договору, а за это предложил ему содействие в заключении выгодных госконтраков в регионе. В частности, речь идёт об аукционе на строительство лечебного корпуса Струго-Красненской районной больницы стоимостью более 40,5 млн рублей, которую компания «Вест-Строй» сумела выиграть в 2013 году.

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Александр Кузнецов был задержан 14 декабря, 15 декабря ему предъявлен обвинение.

Вину псковский вице-губернатор не признал.

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