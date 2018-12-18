Новый свердловский вице-губернатор высказался о «мифе Тунгусова»

Екатеринбург, , 13:51 — REGNUM Миф о гигантском влиянии экс-замглавы губернатора Свердловской области и экс-чиновника мэрии Екатеринбурга Владимира Тунгусова преувеличен в СМИ. Об этом заявил сменивший Тунгусова на должности вице-губернатора по внутренней политике Сергей Бидонько в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

«На мой взгляд, процентов за 70, что пишется — это просто мифы. Я думаю, Владимир Георгиевич о них узнаёт также из средств массовой информации — что он где-то помешал вывозу мусора или сделал еще какую-то нехорошую вещь», — уверен Бидонько.

Чиновник дал следующую характеристику Тунгусову:

«Слушайте, ну то, что Владимир Георгиевич — умный человек, проработавший не один десяток лет, и удержался во власти, — этого никто отрицать не будет, да?» — спросил вице-губернатор.

Бидонько назвал себя «неинтрижным» человеком. «Я не очень это все люблю и стараюсь от таких моментов дистанцироваться», — подчеркнул чиновник. «Отдельно» Тунгусовым сам Бидонько заниматься не собирается.

«Но если кто-то — и мы узнаем это наверняка — как-то захочет вмешаться, то мы будем выстраивать свою политику противодействия или объяснения исходя из ситуации», — пообещал чиновник.

Напомним, Сергея Бидонько назначили на должность вице-губернатора по внутренней политике 12 декабря 2018 года. До этого он избрался депутатом Госдумы по Серовскому избирательному округу. Ранее Бидонько возглавлял свердловское министерство строительства и был мэром Карпинска.

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