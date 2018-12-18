Советником главы Хакасии стал депутат из Новосибирска

Абакан, , 13:38 — REGNUM Депутат горсовета Новосибирска Александр Бурмистров (КПРФ) стал советником главы Хакасии Валентина Коновалова. Эту информацию ИА REGNUM подтвердил сам Бурмистров.

«Я уже приступил к своим новым обязанностям. Одна из первых задач — аудит договора и тарифов на услуги регионального оператора в области обращения с отходами. Изучение вопроса заняло всю прошлую неделю. С моей точки зрения, конкурс был проведён в интересах коммерческой организации, а не республики, а в расчёте тарифа допущены ошибки. Обоснованным он не является. В связи с этим глава региона Валентин Коновалов поручил правительству рассмотреть возможность, механизмы и последствия лишения регионального оператора его статуса и просчитать экономически обоснованный тариф», — сказал Александр Бурмистров.

Он подчеркнул, что остаётся депутатом горсовета Новосибирска.

Напомним, в июле 2018 года стало известно, что по итогам конкурсного отбора по всем пяти территориальным зонам республики региональным оператором признана компания «Аэросити-2000».

Александр Бурмистров проинформировал, что для пяти зон установлено пять тарифов, максимальный — 901 руб. за кубический метр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2018 года по итогам второго тура губернаторских выборов главой Хакасии стал 30-летний коммунист Валентин Коновалов.

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Справка: Александр Бурмистров родился 14 октября 1984 года в Новосибирске. Окончил Новосибирский государственный технический университет (факультет гуманитарного образования). В сентябре 2015 года был избран депутатом горсовета Новосибирска. Занимается вопросами контроля качества работы управляющих компаний на рынке ЖКХ.

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