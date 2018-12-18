Госдуме предлагают запросить сведения о переговорах по Курилам

Москва, , 13:35 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам может запросить у МИД России информацию о переговорах с Японией вокруг Курильских островов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом говорится в подготовленном депутатами Госдумы от КПРФ протокольном поручении профильному комитету Госдумы.

«Поручить комитету Госдумы по международным делам запросить у МИД России информацию о ходе и промежуточных результатах переговоров, проводимых в течение 2018 года между официальными представителями РФ и Японии, по вопросу принадлежности Курильских островов, включая возможность возвращения к положениям советско-японской декларации 1956 года в части передачи Японии островов Шикотан и Хабоман», — говорится в документе.

Парламентарии обратили внимание на сообщения СМИ о том, что вопрос о принадлежности Курильских островов возможно будет решен на основе декларации 1956 года. Согласно этому документу СССР должен был передать Японии острова Хабоман и Шикотан после подписания Японией мирного договора.

«Эта информация вызвала всплеск недовольства со стороны подавляющего большинства граждан РФ. В ряде регионов в этой связи прошли массовые протестные мероприятия», — указали депутаты.

Они уверены, что «территориальная целостность нашего государства нашего государства не должна быть предметом какого-либо торга и непубличных договоренностей».

"Совместная экономическая деятельность и развитие двусторонних отношений не должны ставить под сомнение суверенитет РФ над островами курильской гряды и итоги Второй мировой войны», — отмечают в КПРФ.

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