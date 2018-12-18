Представители Таджикистана и Белоруссии обсудили двусторонние отношения

Минск, , 13:39 — REGNUM Посол Таджикистана в Белоруссии Махмадшариф Хакдод встретился в Минске с первым заместителем министра иностранных дел Белоруссии Андреем Евдоченко, сообщили 18 декабря в департаменте информации МИД Таджикистана.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах. В ходе переговоров также были подняты вопросы о наращивании взаимных экспортных поставок товаров, о создании совместных сельскохозяйственных предприятий, а также о создании совместных садов в Гомельском и Брестском регионах.

Дипломаты уделили особое внимание подготовке визитов на высшем уровне, проведению 13-го заседания таджикско-белорусской межправительственной комиссии. Стороны также обсудили проведение дней культуры Таджикистана в Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая президенты Таджикистана и Белоруссии Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко сдали в эксплуатацию первую очередь совместного тракторостроительного производства «Агротехсервис» в Гиссаре.

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