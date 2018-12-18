Путин проведёт встречу с представителями крупного бизнеса

Москва, 18 декабря 2018, 13:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин намерен провести очередную встречу с представителями крупного бизнеса. Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, она должна состояться до конца 2018 года.
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При этом пресс-секретарь главы государства отметил, что встреча с капитанами бизнес-сферы в планах российского лидера на текущую неделю не значится.
«До Нового года, но не на этой неделе», — сказал Песков.
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Как сообщало ИА REGNUM, встречи с представителями крупного бизнеса президент РФ Владимир Путин проводит регулярно. В 2017 году такая встреча состоялась 21 декабря. Обсуждался широкий круг вопросов. В частности, глава государства дал поручение обеспечить в 2018 году выпуск специальных валютных облигаций для возвращения капиталов в Россию.
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