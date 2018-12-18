В Кремле уточнят судьбу жалобы родителей членов организации «Сеть»

Москва, , 13:28 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал журналистам разобраться, куда именно направлена жалоба на действия сотрудников ФСБ в отношении участников организаций «Новое величие» и «Сеть».

По словам официального представителя Кремля, «нужно уточнить», направлена эта жалоба только в ФСБ, или в какие-то еще службы или ведомства. Песков подчеркнул, что указанный вопрос уже поднимался в ходе обсуждения на заседании Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ и Владимир Путин пообещал разобраться в указанном деле.

Напомним, задержанные по делу «Сети» жаловались на пытки, и глава СПЧ Михаил Федотов попросил российского лидера посодействовать в разрешении ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках дела «Нового величия» десять человек, включая двух девушек в возрасте 18 и 19 лет, подозреваются в организации экстремистского сообщества. По версии следователей, члены группы хотели захватить власть в России после государственного переворота.

Читайте также: Путин проинформирован о деле «Нового величия» без деталей