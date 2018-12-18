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Лондон планирует активнее готовиться к «жесткому» выходу из ЕС

Политика

Подобная возможность обсуждается уже некоторое время

Лондон, 18 декабря 2018, 13:25 — REGNUM  Правительство Великобритании может начать активизацию подготовки «жесткого» Brexit, сообщает американское агентство Associated Press.

Соответствующее заявление в интервью британским СМИ сделал министр по делам общин и местного самоуправления Джеймс Брокеншир. По его словам, правительство премьер-министра страны Терезы Мэй рассматривает подобную возможность уже некоторое время.

Напомним, «жесткий» выход Великобритании из ЕС предполагает отсутствие какого-либо соглашения между Лондоном и Брюсселем относительно условий последующих взаимоотношений между Соединенным Королевством и европейским блоком.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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