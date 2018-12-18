Лондон планирует активнее готовиться к «жесткому» выходу из ЕС

Лондон, , 13:25 — REGNUM Правительство Великобритании может начать активизацию подготовки «жесткого» Brexit, сообщает американское агентство Associated Press.

Соответствующее заявление в интервью британским СМИ сделал министр по делам общин и местного самоуправления Джеймс Брокеншир. По его словам, правительство премьер-министра страны Терезы Мэй рассматривает подобную возможность уже некоторое время.

Напомним, «жесткий» выход Великобритании из ЕС предполагает отсутствие какого-либо соглашения между Лондоном и Брюсселем относительно условий последующих взаимоотношений между Соединенным Королевством и европейским блоком.