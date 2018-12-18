Убийство в Гюмри нельзя политизировать: Посол России в Армении

Ереван, , 13:13 — REGNUM Убийство женщины в Гюмри российским военным является вопросом взаимодействия между следствием и военной базой. Об этом сегодня, 18 декабря, на пресс-конференции в Ереване заявил Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин.

Дипломат отметил, что, по его данным, взаимодействие осуществляется довольно тесно.

«Оно осуществляется на основе армянского законодательства и тех договорно-правовых документов, которые регулируют функционирование базы на территории Армении», — приводит слова посла news.am.

Копыркин подчеркнул, что данный вопрос нельзя политизировать, поскольку это не будет способствовать эффективности и объективности расследования. Охарактеризовав преступление как страшное, и в очередной раз выразил слова сочувствия родным и близким скончавшейся в Гюмри женщины, посол выразил уверенность, что виновный должен понести заслуженное наказание.

«Давайте не будем им мешать. Когда только это произошло, у следствия вообще не было какой-то преференциальной версии. Помните заявление прокурора области, который сказал «причем тут 102-ая военная база?». Но именно в те дни в определенных средствах массовой информации конкретной направленности однозначно проводилась мысль — следы ведут на 102-ую военную базу. И это делалось до того, как следствие остановилось на какой-то версии», — констатировал посол России в Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Армении арестован военнослужащий 102-ой российской военной базы, обвиняемый в убийстве местной жительницы Джульетты Гукасян.

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