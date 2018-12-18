В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг «Свидетелей Иеговы»*

Москва, , 13:10 — REGNUM Конкретные ситуации, связанные с делами вокруг организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будут изучаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных изменениях в законодательстве в отношении этой организации.

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Официальный представитель Кремля отметил, что необходимо разбираться с каждым корректным случаем.

«Здесь невозможно концептуально решать этот вопрос, потому что существуют разные проявления, говорящие и «за», и «против», — добавил Песков.

Напомним, тема с ситуацией вокруг членов религиозной организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поднималась 11 декабря на заседанииСовета по развитию гражданского общества и правам человека. Правозащитники пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на случаи необоснованного преследования участников этой организации. На что глава государства ответил, что необходимо внимательно с этим разобраться.

Как сообщало ИА REGNUM, организацию «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Верховный суд запретил в России в апреле 2017 года.