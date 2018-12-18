Из астраханской облдумы уберут лишних депутатов

Астрахань, , 13:06 — REGNUM Астраханской областной думе рекомендовано принять изменения Устава, после которых число депутатов снизится с 58 до 44 человек. Как сообщила пресс-служба облдумы, соответствующий законопроект предложил спикер регионального парламента Игорь Мартынов.

Причиной для сокращения депутатского корпуса Мартынов назвал тот факт, что некоторые депутаты представляют интересы жителей сразу нескольких муниципальных районов. Это усложняет работу депутатов и, в свою очередь, ущемляет интересы избирателей. Вместе с уменьшением количества депутатов будут укрупнены избирательные округа.

«Число 44 появилось неслучайно. Именно 22 округа лучше всего подходят для того, чтобы привести их границы в соответствие с границами муниципальных образований», — рассказал Игорь Мартынов.

При этом сокращение штата депутатов никак не скажется на системе их избрания: как и прежде, одну половину депутатов будут выбирать по одномандатным избирательным округам, другую — по единому избирательному округу. Один созыв регионального парламента по-прежнему будет работать в течение пяти лет.

Авторы законопроекта также добавили, что эту инициативу поддержали 98% опрошенных астраханцев и экспертный совет при комитете облдумы по государственному устройству и местному самоуправлению.