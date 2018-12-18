Новый замглавы свердловского губернатора защитил управленческие округа

Екатеринбург, , 13:10 — REGNUM Управленческие округа не стоит ликвидировать: они позволяют дотягиваться до весьма отдаленных муниципалитетов области. Об этом заявил новый замгубернатора Свердловской области по внутренней политики Сергей Бидонько на встрече с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Структура управленческих округов, может, какие-то моменты и дублирует. Но она выполняет важную функцию — координирует глав территорий с учетом нашей огромной географической расположенности», — заявил чиновник.

Если округов не будет, то региональная власть будет ограничена границами Екатеринурга, добавил Бидонько.

Напомним, Свердловская область является единственным российским регионом, где введена система управленческих округов. Всего на территории области есть пять таких округов. Единственным городом, не входящим в округ, является Екатеринбург.