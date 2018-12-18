Расширяется региональное сотрудничество в бассейне реки Меконг

Вьентьян, , 13:04 — REGNUM В Луангпрабанге (Лаос) прошло четвертое заседание глав МИД по вопросам сотрудничества в бассейне реки Меконг (по-китайски — Ланьцанцзян), сообщает 17 декабря Синьхуа.

Китайскую делегацию возглавил Ван И, лаосскую — Салымсай Коммасит, камбоджийскую — вице-премьер Хор Намхонг, тайскую — Дон Праматвинай, Мьянму — У Кьяу Тхин, вьетнамскую — Фам Винь Минь.

По словам руководителя китайской дипломатии, за прошедший год впервые в данном формате прошли несколько важных мероприятий, среди которых он выделил «Неделю бассейна реки Ланьцанцзян — Меконг», форум по сотрудничеству в сфере водных ресурсов и ряд других событий. Пользу из этого сотрудничества, по оценке Ван И, извлекли эти шесть государств Индокитайского полуострова и, в целом, Юго-Восточной Азии.

По окончанию встречи главы МИД КНР и Лаоса совместно встретились с журналистами и ответили на их многочисленные вопросы.