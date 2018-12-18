Япония заподозрила Россию и Китай в угрозе мировому порядку: Радио REGNUM

Москва, , 14:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/986.

Читайте ранее в этом сюжете: О «туалетной революции» в Китае и дорогах в России: Радио REGNUM