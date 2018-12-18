Финразведка Киргизии требует от банков данные о владельцах счетов и ячеек

Бишкек, , 12:58 — REGNUM Служба финансовой разведки Киргизии начала формировать реестр владельцев банковских счетов и ячеек, для чего потребовала от коммерческих банков информацию обо всех их клиентах, пишет «24.kg».

В ведомственном постановлении утверждается, что делается это для более эффективной борьбы с финансированием террористов и легализацией преступных доходов — благодаря сокращению сроков сбора информации от коммерческих банков.

Между тем, по мнению 24. kg, «требование противоречит Закону «О банках и банковской деятельности». В статье 131 указано, что запрос о предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, должен содержать наименование клиента банка с указанием пределов и объема запрашиваемой информации, составляющей банковскую тайну».

А в том случае, если такой запрос оформлен ненадлежащим образом, то банковская организация обязана ответить отказом в предоставлении информации, составляющей банковскую тайну.

ИА REGNUM напоминает, что в начале декабря 2018 года сотрудники госкомитета нацбезопасности Киргизии арестовали бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, пытавшегося незаконно покинуть страну.

Бывший высокопоставленный чиновник подозревается в незаконном обогащении. По данным спецслужб республики, Зилалиев не задекларировал $889,9 тысячи (более 59,5 млн рублей), которые до сентября 2018 года он хранил в банковской ячейке в одном из коммерческих банков.