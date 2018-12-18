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Партия Исламский союз Курдистана не войдет в правительство автономии — СМИ

Политика

Партия будет играть роль оппозиции

Эрбиль, Ирак, 18 декабря 2018, 13:02 — REGNUM  Политическая партия курдской автономии в Ираке Исламский союз Курдистана приняла решение отказаться от участия в правительственной коалиции, сообщает 18 декабря Kurdistan.ru.

На парламентских выборах в законодательный орган Иракского Курдистана партия получила лишь пять мест, поэтому ее роль в правительстве была бы незначительна. Фракция приняла решение играть роль оппозиции.

Напомним, в сентябре 2018 года в Иракском Курдистане прошли парламентские выборы, победу на них одержала Демократическая партия Курдистана. Тем не менее, партия получила недостаточно мест в законодательном органе региона, чтобы в одиночку сформировать правительство.

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Курдистан
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