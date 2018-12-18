Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о смерти экс-главы ГРУ

Москва, , 12:52 — REGNUM В Кремле переадресовали в Минобороны России вопрос о подробностях смерти бывшего главы ГРУ Генштаба ВС РФ Игоря Сергуна. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные выдержки из допроса бывшего советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна.

«Не могу прокомментировать, есть Минобороны, туда надо обращаться», — пояснил официальный представитель Кремля.

Напомним, на допросе в ФБР Флинн отметил, что смерть Сергуна в 2016 году якобы наступила не в подмосковном санатории от обширного инфаркта, как сообщалось российскими властями, а в Ливане.

Добавим, по словам Флинна, узнав 3 января 2016 года о смерти главы ГРУ в Ливане, он позвонил послу РФ в США Сергею Кисляку для того, чтобы выразить свои соболезнования.

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