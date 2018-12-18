Суд отклонил жалобу партии АдГ против миграционной политики Меркель

Берлин, , 13:00 — REGNUM Федеральный конституционный суд Германии отклонил иск парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) против миграционной политики правительства Ангелы Меркель. Об этом пишет издание Der Spiegel 18 декабря.

Фракция АдГ обратилась в суд с просьбой проверить законность принятого в сентябре 2015 года решения канцлера Ангелы Меркель оставить открытой для беженцев границу между Германией и Австрией и не высылать их из страны.

Однако судья решил, что депутаты АдГ не смогли в достаточной степени объяснить, каким образом это решение Меркель нарушило их права или подвергло их непосредственной угрозе. Кроме того, в 2015 году партия не была представлена в бундестаге. Жалобу АдГ суд счел недопустимой.

Напомним, правая партия АдГ была зарегистрирована в 2013 году и прошла в бундестаг по итогам парламентских выборов сентября 2017 года. Партия заняла 3-е место, получив 94 депутатских кресла из 709.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе стало известно, что Вальдорфская школа в Берлине отказалась принять в ученики сына политика из партии, чье имя не раскрывается. В середине декабря лидер партии в Тюрингии Бьорн Хёке был лишен депутатского иммунитета за публикацию в Facebook фотографии убитой мигрантом девушки без согласия ее родителей.

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