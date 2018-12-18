Путин может посетить Индонезию в 2019 году — посол РФ

Джакарта, , 12:58 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заверила, что президент Российской Федерации Владимир Путин совершит государственный визит после президентских выборов в Индонезии в апреле 2019 года, сообщает Antaranews.

«Наши двусторонние отношения развиваются в различных областях, хотя, к сожалению, у нас нет возможности осуществить визит президента Российской Федерации из-за технических проблем, но я надеюсь, что в 2019 году это будет сделано, конечно, после выборов в Индонезии», — заявила Людмила Воробьева на ежемесячной пресс-конференции в посольстве Российской Федерации в Джакарте 18 декабря 2018 года.

Посол отметила, что Россия уважает демократический процесс в Индонезии и поддержит выбор индонезийского народа.

Хотя Людмила Воробьева не смогла назвать точную дату визита Путина в Индонезию, она указала, что глава российского государства обязательно посетит Индонезию в 2019 году с повесткой дня, подготовленной обеими сторонами.

«У нас есть солидная повестка дня, одним из наиболее важных вопросов является подписание соглашения о стратегическом партнерстве между Россией и Индонезией», — подчеркнула она.

Рамки соглашения о стратегическом партнерстве между Индонезией и Россией начали обсуждаться после того, как министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Джакарту в 2017 году, а глава МИД Индонезии Ретно Марсуди совершила ответный визит в марте 2018 года.

По словам посла, объем двусторонней торговли в 2017 году достиг 3,2 млрд долларов США, увеличившись на 25% по сравнению с предыдущим годом.

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