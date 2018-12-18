В Госдуме пояснили, когда декриминализация санкций за «лайки» не сработает

Москва, , 12:45 — REGNUM Декриминализация статьи 282 УК не распространяется на случаи совершения деяния организованной группой, либо с применением насилия, с угрозой его применения, либо с использованием служебного положения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«В этом случае уголовная ответственность наступит даже при первоначальном правонарушении, с максимальным наказанием в виде лишения свободы от 3 до 6 лет», — указал Крашенинников.

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, которыми предлагается декриминализовать часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, переведя ответственность из уголовной в административную за совершение деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенного публично, в том числе в СМИ и в интернете.

Если такое деяние совершено однократно и не представляет серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, то уголовная ответственность исключается, а устанавливается административная ответственность.

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