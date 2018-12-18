В Кремле сожалеют о принятии Генассамблеей ООН резолюции по Крыму

Москва, , 12:44 — REGNUM Москва не согласна с принятой резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций о «проблеме милитаризации» Крыма. При этом российская сторона намерена продолжить последовательно разъяснять свою позицию и доводить её до сведения визави. Об этом журналистам 18 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Мы можем только выразить своё несогласие с подобной позицией и своё сожаление», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генассамблея ООН приняла внесённую Украиной резолюцию о «милитаризации» Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря. В документе отмечается, что «присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины». Также звучит осуждение в адрес России из-за строительства моста через Керченский пролив. Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19. При этом большинство (72 страны) воздержались.

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал принятую резолюцию «очередным витком глупости». По его мнению, на подобные заявления «не нужно отвлекаться», а стоит «продолжать заниматься укреплением внутренней экономики и обороноспособности» страны.