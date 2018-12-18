Названа одна из причин проигрыша Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО 2025

Екатеринбург, , 12:53 — REGNUM Проигрыш Екатеринбурга в борьбе за проведение всемирной универсальной выставки ЭКСПО 2025 может быть связан с «мирополитическими процессами». Об этом заявил новый замглавы Свердловской области по внутренней политике Сергей Бидонько на встрече с журналистами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это замешано, во многом, на мирополитических процессах. Многие, кто обещал нас поддержать, потом под давлением коллег из-за океана голосовали по-другому», — заявил Бидонько.

Чиновник подчеркнул, что в нынешних условиях получить федеральные деньги будет тяжелее, чем если бы город победил в голосовании.

Напомним, международная выставка ЭКСПО-2025 пройдёт в японской Осаке. Екатеринбург занял второе место в тройке городов, претендовавших на проведение выставки.

Добавим, ранее о влиянии политики на итоги голосования заявлял глава города Александр Высокинский. «Была ли в решении политика? Была! Мы работаем в той обстановке, в которой работаем», — заявил мэр Екатеринбурга 26 ноября.

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