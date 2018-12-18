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Таджикистан готов к сотрудничеству для стабилизации ситуации в Афганистане

Политика

Таджикистан выразил свою позицию на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 17 декабря

Нью-Йорк, США, 18 декабря 2018, 12:46 — REGNUM  Таджикистан готов укреплять региональное сотрудничество в целях восстановления мира и стабильности в Афганистане, заявил постоянный представитель республики при ООН Махмадамин Махмадаминов на заседании СБ ООН по Афганистану, сообщили 18 декабря в пресс-службе МИД республики.

Махмадаминов подчеркнул необходимость укрепления регионального сотрудничества в вопросе обеспечения развития региона. Представитель Таджикистана также обратил внимание на угрозы и вызовы, с которыми сталкивается регион.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на Генеральной Ассамблеи ООН Таджикистан поддержал резолюцию, предложенную Россией, против героизации нацизма. Документ поддержали 129 государств, 54 воздержались, США и Украина проголосовали «против».

Читайте ранее в этом сюжете: Генассамблея ООН приняла резолюцию против героизации нацизма

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Внешняя политика Таджикистана
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