Таджикистан готов к сотрудничеству для стабилизации ситуации в Афганистане

Нью-Йорк, США, , 12:46 — REGNUM Таджикистан готов укреплять региональное сотрудничество в целях восстановления мира и стабильности в Афганистане, заявил постоянный представитель республики при ООН Махмадамин Махмадаминов на заседании СБ ООН по Афганистану, сообщили 18 декабря в пресс-службе МИД республики.

Махмадаминов подчеркнул необходимость укрепления регионального сотрудничества в вопросе обеспечения развития региона. Представитель Таджикистана также обратил внимание на угрозы и вызовы, с которыми сталкивается регион.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря на Генеральной Ассамблеи ООН Таджикистан поддержал резолюцию, предложенную Россией, против героизации нацизма. Документ поддержали 129 государств, 54 воздержались, США и Украина проголосовали «против».

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