Законопроект о декриминализации санкций за «лайки» прошел II чтение ГД

Москва, , 12:27 — REGNUM Законопроект о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря. Смягчается наказание за «лайки» и «репосты».

"Инициатива президента России Владимира Путина о частичной декриминализации 282 статьи Уголовного кодекса — это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой — сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети», — заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что поддержанный всеми политическими фракциями во втором чтении законопроект будет принят Государственной Думой окончательно завтра, 19 декабря.

«Наше законодательство в данной сфере достаточно молодое, и оно совершенствуется, в том числе исходя из его правоприменительной практики», — резюмировал Володин.

В соответствии с поправками в УК РФ предполагается, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или через интернет, будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности «за аналогичное деяние в течение одного года». В этом случае предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

В соответствии с поправками в КоАП за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам — штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Для этого КоАП дополняется новой статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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