В МИД РФ ответили на претензии Болтона по Африке

Москва, , 12:26 — REGNUM Обвинения советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в адрес России и Китая по их деятельности на Африканском континенте следует адресовать самим Соединенным Штатам, заявил глава департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский.

«Те претензии, которые американцы предъявляют нам и Китаю, с тем же успехом можно адресовать самим США», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

Также Кемарский подчеркнул, что указанные претензии Вашингтона в адрес Москвы и Пекина вызвали разочарование в среде американских экспертов. По их мнению, политика противодействия РФ и Китаю и низкий интерес властей США к решению проблем африканских стран способен лишь усилить российское и китайское влияние на континенте.