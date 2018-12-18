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В МИД РФ ответили на претензии Болтона по Африке

Политика

Новая стратегия Белого дома по Африке вызвала разочарование в среде американских экспертов

Москва, 18 декабря 2018, 12:26 — REGNUM  Обвинения советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в адрес России и Китая по их деятельности на Африканском континенте следует адресовать самим Соединенным Штатам, заявил глава департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский.

«Те претензии, которые американцы предъявляют нам и Китаю, с тем же успехом можно адресовать самим США», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

Также Кемарский подчеркнул, что указанные претензии Вашингтона в адрес Москвы и Пекина вызвали разочарование в среде американских экспертов. По их мнению, политика противодействия РФ и Китаю и низкий интерес властей США к решению проблем африканских стран способен лишь усилить российское и китайское влияние на континенте.

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Российско-американские отношения
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