Оппозиционный украинский телеканал сообщил о давлении со стороны власти

Киев, , 12:09 — REGNUM Администрация оппозиционного украинского телеканала 112.ua призвала власти не оказывать давление на СМИ, сказано в заявлении, опубликованном 18 декабря на официальном сайте телеканала.

Журналисты отметили, что новый виток репрессий против 112.ua начался после журналистского расследования деятельности депутата Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт» Максима Бурбака.

«Ситуация, когда партия, по социологическим опросам, имеет практически нулевой рейтинг, требует закрытия популярного телеканала, который смотрят миллионы зрителей, вызывает исключительно неприятные ассоциации. Если бы каждый фигурант журналистских расследований таким образом реагировал на факты, высказанные журналистами, то в Украине давно бы не осталось независимых СМИ», — сказано в заявлении.

В случае, если давление на телеканал будет продолжено, журналисты намерены обратиться за помощью к юристам.

«Европейский парламент получит очередное доказательство того, как в Украине пытаются уничтожить самый большой и самый популярный информационный телеканал», — предупредили работники 112.ua.

Напомним, 14 декабря стало известно о решении собственника 112.ua продать телеканал, поскольку украинские власти явным образом препятствуют его работе и ограничивают свободу слова в стране.

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