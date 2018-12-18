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Вмешивающиеся в выборы организации признают нежелательными в России

Политика

Избирательные права граждан

Москва, 18 декабря 2018, 11:59 — REGNUM  Госдума в третьем чтении приняла закон о признании нежелательными организаций, вмешивающихся в избирательный процесс в России, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

В России уже установлен запрет иностранным и международным организациям, международным общественным движениям осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также участию в избирательных кампаниях, кампаниях референдума.

Принятым законом устанавливается, что деятельность иностранной или международной неправительственной организации может быть признана нежелательной на территории Российской Федерации в связи с нарушением ею этого запрета.

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Реформа избирательной системы
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