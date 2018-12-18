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Новый вице-мэр Сочи займется кадрами и коррупцией

Политика

Анатолий Луцык будет руководить аппаратом администрации города

Сочи, Краснодарский край, 18 декабря 2018, 11:55 — REGNUM  Анатолий Луцык назначен на пост вице-мэра Сочи. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба администрации города. Луцык также назначен руководителем аппарата администрации, в новой должности он будет курировать вопросы кадровой политики.

«Особое внимание надо уделить работе среднего и младшего персонала. Чтобы облегчить населению возможность получить любой документ, любую услугу, которую должны эти сотрудники предоставить. Нельзя допускать коррупционных проявлений ни на каком уровне», — заявил, представляя нового заместителя на планерке, глава города Анатолий Пахомов.

Анатолий Луцык хорошо известен жителям Сочи — в 2010 году, после избрания депутатом горсобрания, он стал председателем городского парламента. С февраля 2017 года он занимал должность генерального директора НО «Ассоциация курортных городов».

Добавим, что в ноябре этого года в отставку с поста вице-мэра, курировавшего в том числе кадровые вопросы, ушел Эдуард Волков. Он покинул пост на фоне целого ряда громких коррупционных скандалов в администрации Сочи.

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