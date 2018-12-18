Кабул, , 11:50 — REGNUM Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что США настаивают на шестимесячном прекращении огня в Афганистане, сообщает 18 декабря Reuters.

Подобное предложение талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы рассматривать при определенных условиях.

«Если эти три государства — Саудовская Аравия, ОАЭ и Пакистан — будут гарантами соглашения, а США назначат главу временного правительства, предложенного нами, то мы подумаем о прекращении огня», — говорится в заявлении террористов.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

Напомним, внутренний конфликт в Афганистане продолжается много лет. В последнее время боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно расширили свое влияние, что вынуждает Вашингтон и Кабул вести с ними переговоры о мире.