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«Талибан»* назвал условия прекращения огня в Афганистане

Политика

«Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 18 декабря 2018, 11:50 — REGNUM  Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что США настаивают на шестимесячном прекращении огня в Афганистане, сообщает 18 декабря Reuters.

Подобное предложение талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовы рассматривать при определенных условиях.

«Если эти три государства — Саудовская Аравия, ОАЭ и Пакистан — будут гарантами соглашения, а США назначат главу временного правительства, предложенного нами, то мы подумаем о прекращении огня», — говорится в заявлении террористов.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

Напомним, внутренний конфликт в Афганистане продолжается много лет. В последнее время боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительно расширили свое влияние, что вынуждает Вашингтон и Кабул вести с ними переговоры о мире.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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