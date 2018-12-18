В Индонезии прошла встреча по случаю международного дня рабочих-мигрантов

Джакарта, , 11:48 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла выразил признательность индонезийским трудящимся-мигрантам, которые работали за границей, чтобы поддержать семью и внести свой вклад в экономику страны, сообщает Antaranews.

В своем выступлении по случаю празднования международного дня трудящихся-мигрантов вице-президент заявил, что быть трудящимся-мигрантом непросто, поскольку необходимо адаптироваться к языку, климату, культуре и привычкам людей в других странах.

«Еще раз поздравляю матерей и отцов, вернувшихся в страну, и надеюсь они поделятся опытом с теми, кто хочет работать за границей», — отметил Юсуф Калла.

Напомним, международный день трудящихся-мигрантов отмечается ежегодно 18 декабря в соответствии с Конвенцией ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18 декабря 1990 года.