Володин: поправки позволят Путину поддержать соотечественников на Украине

Москва, , 11:43 — REGNUM Госдума приняла закон, который наделяет президента России полномочиями в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В первую очередь, данные поправки позволят президенту Владимиру Владимировичу Путину поддержать наших соотечественников на Украине», — сказал Володин.

Миллионы людей стали заложниками политического авантюризма Петра Порошенко, который ради сохранения личной власти готов на любые шаги — от военных провокаций до раскола Церкви и преследования верующих, отметил он.

В соответствии с законом, «президент Российской Федерации в гуманитарных целях вправе определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, а также порядок подачи ими соответствующих заявлений и перечень представляемых документов».

Читайте ранее в этом сюжете: Президент получает новые полномочия в сфере предоставления гражданства РФ

Читайте развитие сюжета: Новый закон позволит крымчанам получить гражданство РФ по упрощённой схеме