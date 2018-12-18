Индия предоставит Мальдивам финансовую помощь в объеме 1,4 млрд долларов

Нью-Дели, , 11:44 — REGNUM Правительство Индии предоставит Мальдивам финансовую помощь в объеме 1,4 млрд долларов. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», об этом 17 декабря заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров с президентом Мальдив Ибрахимом Мохамедом Солихом, который в настоящее время находится в Нью-Дели с государственным визитом.

Известно, что выделенные средства будут использованы для покрытия дефицита государственного бюджета и осуществления сделок с иностранной валютой. Часть суммы будет предоставлена в виде кредитной линии для помощи социально-экономическому развитию Мальдив. Стороны также подписали четыре межправительственных соглашения, в том числе договор об упрощении порядка получения виз. По итогам переговоров Нарендра Моди и Ибрахим Мохамед Солих особо подчеркнули свою приверженность укреплению сотрудничества в сфере безопасности в Индийском океане. Премьер-министр Индии также заявил, что Нью-Дели рассчитывает на дальнейшее развитие торговых связей двух стран.

На президентских выборах 24 сентября оппозиционный кандидат Ибрахим Мохамед Солих одержал победу на Абдуллой Ямином, занимавшим в то время указанную должность. Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил инаугурацию нового президента 17 ноября.