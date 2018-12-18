МИД Грузии снова обвиняет Россию в «создании нестабильности в регионе»

Тбилиси, , 11:38 — REGNUM Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что «деструктивные действия» России создают угрозу безопасности не только Грузии и Черноморского региона, но и всего Европейского континента. Об этом министр заявил на открывшейся 18 декабря в Тбилиси ежегодной конференции грузинских дипломатов.

В своем приветственном слове к участникам и гостям конференции Залкалиани отметил, что основы проведению ежегодных встреч послов и руководителей дипломатических представительств заложила нынешний президент Грузии Саломе Зурабишвили в бытность свою министром иностранных дел.

«Широкомасштабная военная агрессия, осуществленная Российской Федерацией в Грузии в августе 2008 года и последовавшая за ней агрессия против Украины в 2014 году еще больше ухудшили состояние безопасности в регионе, где серьезной проблемой остаются неурегулированные на протяжении десятилетий конфликты», — заявил глава МИД.

По его словам, Россия для достижения своих внешнеполитических целей в последний период вместе с военными методами все активнее «применяет средства и методы гибридной борьбы».

«Осущественная Россией оккупация территорий Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, шаги, направленные к их аннексии, растущая милитаризация, пренебрежение нормами международного права создают серьезную угрозу не только региону, но и безопасности всей Европы. Российская Федерация для достижения своих внешнеполитических целей все активнее использует гибридные методы и пытается во всех слоях общества дать толчок процессу пересмотра сформированных западных ценностей», — заявил министр.

Отметим, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно отчетам Совета Европы и заключению комиссии ЕС, начала грузинская сторона.