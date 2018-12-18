Президент Камеруна объявил амнистию 289 сепаратистам

Яунде, , 11:36 — REGNUM Президент Камеруна Поль Бийя издал указ об объявлении амнистии 289 сепаратистам из англоязычных районов, добивающихся отделения от страны.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, органы безопасности Камеруна начали проводить розыск граждан, имеющих отношение к джихадистским группировкам, которые подрывают безопасность в регионе и убивают военнослужащих страны.

Президент Бийя амнистировал также сотни политических заключенных. Одним из них стал Нгни Камга ­­ — председатель Совета адвокатов Камеруна.

Президент принял данное решение спустя несколько месяцев после своего избрания на выборах, раскритикованных представителями оппозиции.