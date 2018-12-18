Вторник, 18 Декабря 2018 года
12:37:34 МСК

Президент Камеруна объявил амнистию 289 сепаратистам

Политика

Поль Бийя, президент Камеруна, объявил амнистию 289 сепаратистам-жителям англоязычных районов, стремящихся отделиться от страны и провозгласить независимость

Яунде, 18 декабря 2018, 11:36 — REGNUM  Президент Камеруна Поль Бийя издал указ об объявлении амнистии 289 сепаратистам из англоязычных районов, добивающихся отделения от страны.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, органы безопасности Камеруна начали проводить розыск граждан, имеющих отношение к джихадистским группировкам, которые подрывают безопасность в регионе и убивают военнослужащих страны.

Президент Бийя амнистировал также сотни политических заключенных. Одним из них стал Нгни Камга ­­ — председатель Совета адвокатов Камеруна.

Президент принял данное решение спустя несколько месяцев после своего избрания на выборах, раскритикованных представителями оппозиции.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить