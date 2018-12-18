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США поблагодарили Пакистан за организацию переговоров с талибами*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Посольство США в Афганистане высоко оценило усилия Исламабада по организации переговоров

Исламабад, 18 декабря 2018, 21:02 — REGNUM  Посольство США в Афганистане высоко оценило усилия Исламабада по организации переговоров с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению пакистанского информационного агенства Dawn со ссылкой на радио «Голос Америки», американские дипломаты подчеркнули ключевую роль Исламабада в организации переговоров и поблагодарили Пакистан за конструктивный подход.

Где и когда пройдут переговоры спецпредставителя США Залмая Халилзада с талибами* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), неизвестно, однако предполагается, что местом переговоров станет столица Пакистана Исламабад.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан официально подтвердил, что переговорный процесс сдвинулся с метровой точки благодаря Пакистану, который призвал террористов «сложить оружие и перейти к диалогу».

Президент США Дональд Трамп в ноябре направил Имрану Хану письмо с просьбой способствовать Залмаю Халилзаду в организации переговоров между «Талибаном"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и официальным Кабулом.

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Зарубежная хроника
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