Пакистан предоставил МВФ проект экономических мер

Исламабад, , 11:34 — REGNUM 17 декабря министр финансов Пакистана Асад Умар подтвердил, что правительство представило МВФ (Международный Валютный Фонд) проект экономических мер.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр отказался раскрывать детали проекта, необходимого для завершения переговоров с МВФ о предоставлении кредита. Из источников в министерстве финансов информационному агентству стало известно, что акцент в проекте экономических мер делается на сокращении дефицита государственного бюджета. В отличие от мер, предложенных в 2016 году, нынешний план амбициознее: он предусматривает сокращение дефицита на 2,5% от ВВП за три года. Через три тогда после начала исполнения плана, дефицит госбюджета должен составлять 4% ВВП.

Этой цели правительство планирует добиться благодаря сокращению расходов на субсидирование энергетического сектора, а также увеличив налоговое бремя. МВФ настаивает, чтобы Исламабад использовал возможности налогообложения сельского хозяйства, которое до этого было «неприкасаемым» для фискальной политики.