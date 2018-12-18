Премьер Пакистана Хан: образование — единственное оружие против террора

Исламабад, , 15:56 — REGNUM 17 декабря премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая на памятных мероприятиях по случаю четырехлетней годовщины теракта в Армейской публичной школе, отметил значение образования для борьбы с терроризмом.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан подчеркнул, что распространение образования поможет победить терроризм — угрозу для Исламской республики Пакистан. При этом премьер-министр счел необходимым здесь же сообщить собравшимся об успешных контртеррористических операциях «Зарб-э-Азб» и «Раддул Фасад».

По мнению премьер-министра, военные силы правопорядка Пакистана заплатили большую цену в борьбе за мир и спокойствие страны. Но, несмотря на потери и страдания, Пакистан, по словам Имрана Хана, твёрдо привержен региональному миру и стабильности.