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Лидер Пакистанской народной партии предрёк скорое падение правительства

Политика

Асиф Али Зардари заявил, что правящая партия не устоит, если внеочередные выборы будут проведены

Исламабад, 18 декабря 2018, 11:46 — REGNUM  Председатель оппозиционной Пакистанской народной партии и бывший президент страны Асиф Али Зардари, выступая на митинге в городе Хайдарабад (пакистанская провинция Синд) заявил, что дни нынешнего правительства сочтены.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Асиф Зардари заявил, что скоро правящая партия «Движение за справедливость» «будет сметена», а вместо нее к власти придёт «Народная партия». Зардари в своей традиционной манере назвал нынешнее правительство «правительством дураков».

Бывший президент перешёл к ярким аллегориям, сравнив правительство с деревом, которое поглощает воду, но не приносит плодов. По поводу выдвинутых против него обвинений в мошенничестве Зардари, один из богатейших людей Пакистана заявил, что ареста не боится, ведь тюрьма — это его «второй дом» и он все равно выйдет победителем, став «ещё сильнее».

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Зарубежная хроника
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