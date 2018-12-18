Вторник, 18 Декабря 2018 года
12:36:02 МСК

Пакистан осудил убийство мирных граждан индийскими военными в Кашмире

Политика

Премьер-министр Пакистана заявил, что у кашмирцев должно быть право на самоопределение

Исламабад, 18 декабря 2018, 12:08 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил убийство мирных граждан индийскими силами правопорядка в индийском штате Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан сделал это заявление на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер». Ранее, 15 декабря индийские силы правопорядка прибегли к силовому разгону демонстраций в Кашмире, после того как один индийский военнослужащий был убит. В завязавшейся перестрелке погибло, по меньшей мере, 14 мирных граждан.

Имран Хан, реагируя на происходящее в индийском Кашмире заявил, что вопрос о жесткости индийских военных будет поднят в ООН. Он также добавил, что кашмирцы имеют полное право на самоопределение, так как это подтверждается резолюциями Совета Безопасности о необходимости проведения референдума.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить