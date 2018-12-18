Пакистан осудил убийство мирных граждан индийскими военными в Кашмире

Исламабад, , 12:08 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан осудил убийство мирных граждан индийскими силами правопорядка в индийском штате Джамму и Кашмир.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан сделал это заявление на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер». Ранее, 15 декабря индийские силы правопорядка прибегли к силовому разгону демонстраций в Кашмире, после того как один индийский военнослужащий был убит. В завязавшейся перестрелке погибло, по меньшей мере, 14 мирных граждан.

Имран Хан, реагируя на происходящее в индийском Кашмире заявил, что вопрос о жесткости индийских военных будет поднят в ООН. Он также добавил, что кашмирцы имеют полное право на самоопределение, так как это подтверждается резолюциями Совета Безопасности о необходимости проведения референдума.