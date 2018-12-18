Россия не планирует строить военно-морские базы в Африке — МИД

Москва, , 11:22 — REGNUM Развитие военно-технического сотрудничества России со странами Африки имеет давнюю историю, однако речи о создании российских военно-морских баз на этом материке не идет, заявил директор департамента Африки МИД РФ Андрей Кемарский.

По его словам, армии многих африканских стран строились по образцу СССР, а также «укомплектовывались советским, а позже российским вооружением».

«Естественно, они заинтересованы в продолжении такого сотрудничества. Мы открыты для этого», — цитирует РИА Новости дипломата.

Напомним, по словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, деловая активность между Россией и государствами Африки растет. По его словам, в прошлом году объем товарооборота со странами Африки по сравнению с 2016 годом увеличился более чем на четверть и составил $17,4 млрд. В основном это российский экспорт — $14,8 млрд.

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