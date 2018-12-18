Россия готова выступить посредником для решения конфликта в ЦАР — МИД

Москва, , 11:22 — REGNUM Посредничество России в решении конфликта в Центрально-Африканской Республике станет возможным при выходе сторон на переговоры и соответствующем обращении к Москве. Об этом заявил директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский.

Россия, вероятно, рассмотрит обращение от правительства и от объединенных оппозиционных сил, когда оно поступит. Скорее всего, итог рассмотрения будет положительным, отметил он.

Кемарский добавил, что роль России для ЦАР уже весьма серьезна. Москва, в частности, содействует налаживанию политического процесса в стране, рассказал он РИА Новости.

Москва активно взаимодействует и с правительством, и с Африканским союзом, и с соседними странами. Это, безусловно, будет способствовать началу переговоров с оппозицией и восстановлению порядка в ЦАР.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2013 года ситуация в ЦАР обострилась. В Банги произошли столкновения между боевиками-исламистами и христианскими повстанцами. По данным ООН на конец июля 2018 года, гражданский конфликт унес жизни 6 тыс. человек и вынудил около 1 млн человек покинуть свои дома.

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