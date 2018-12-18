В афганской провинции Герат уничтожен командир талибов*

Герат, Афганистан, , 12:06 — REGNUM Официальный представитель губернатора афганской провинции Герат (столица провинции — г. Герат) Джилани Фарханд заявил, что на территории этого региона был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Гулам Сахи.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», один из видных лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ликвидирован в результате авиационного удара, нанесенного при помощи беспилотного летательного аппарата по позициям боевиков в уезде Фарси провинции Герат.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате этого авиационного удара было также уничтожено четыре боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам официального представителя губернатора, Мулла Гулам Сахи был ответственен за подготовку боевиков на территории провинции Герат, отвечал за ряд разведывательных операций в регионе. Он также занимал пост теневого губернатора уезда Фарси.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.