Меймене, Афганистан, , 16:50 — REGNUM 17 декабря официальные представители правительства провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, в результате проведённой операции Национальные силы безопасности и обороны зачистили от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по меньшей мере 50 деревень.

Среди ликвидированных боевиков числится теневой губернатор движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Кваджа Сабз Пош провинции Фарьяб.

По словам официальных представителей правительства провинции Фарьяб, в результате операции силами безопасности был уничтожен крупный оружейный склад боевиков.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.