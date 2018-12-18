Вторник, 18 Декабря 2018 года
17:42:33 МСК

В афганской провинции Фарьяб уничтожено 16 боевиков

Политика

Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны

Меймене, Афганистан, 18 декабря 2018, 16:50 — REGNUM  17 декабря официальные представители правительства провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 16 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, в результате проведённой операции Национальные силы безопасности и обороны зачистили от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по меньшей мере 50 деревень.

Среди ликвидированных боевиков числится теневой губернатор движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Кваджа Сабз Пош провинции Фарьяб.

По словам официальных представителей правительства провинции Фарьяб, в результате операции силами безопасности был уничтожен крупный оружейный склад боевиков.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить