Глава правительства Афганистана: число жертв мирных жителей неприемлемо

Кабул, , 11:23 — REGNUM Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла назвал неприемлемым число жертв среди мирного населения страны. Он потребовал от Вооружённых сил Афганистана принять дополнительные меры, которые гарантировали бы безопасность гражданских при выполнении силами безопасности своих миссий.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано Абдуллой Абдуллой в ходе встречи с командующими Вооруженными силами Афганистана.

Главное исполнительное лицо Афганистана заявил, что цель органов безопасности — обеспечение безопасность жизни граждан Афганистана в независимости от обстоятельств.

Министр обороны Афганистана сказал, что органами безопасности была разработана система дополнительных мер, направленных на снижение количества угроз жизни гражданским. Он заверил, что эта новая система реализуется Национальными силами безопасности и обороны при проведении операций против боевиков.

Ранее в октябре текущего года Организация Объединённых Наций опубликовала доклад, согласно которому количество жертв среди мирного населения находится на самом высоком уровне с 2014 года.