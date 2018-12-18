Посол Таджикистана вручил президенту Эстонии верительные грамоты

Таллин, , 11:21 — REGNUM Посол Таджикистана в Эстонии Махмадшариф Хакдод вручил президенту страны Керсти Кальюлайд верительные грамоты, сообщили 17 декабря в департаменте информации министерства иностранных дел Таджикистана.

После церемонии вручения документов состоялась встреча. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, активизацию сотрудничества между законодательными органами, международные проблемы, а также расширение договорно-правовой базы сотрудничества.

Отметим, Махмадшариф Хакдод родился 15 марта 1959 года. Имеет звание доктора технических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Таджикистана. С 5 декабря дипломат занимает должность посла в Белоруссии.

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