ВМС Индии учредили новый центр сбора и обработки информации

Нью-Дели, , 12:01 — REGNUM В рамках военно-морских сил Индии создан центр сбора и обработки разведывательной информации, который будет оперировать на всем водном пространстве Индийского океана. Официальное открытие центра запланировано на конец декабря 2018 года.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», центр сбора и обработки разведывательной информации расположен в штате Харьяна (Чандигарх) в городе Гуруграм. В рамках работы центра сбор информации о так называемом «белом судоходстве» или коммерческом судоходстве, которая будет предоставляться другим государствам региона с целью более эффективного сотрудничества на пространстве Индийского океана.

Основой правовой базы для функционирования центра в области международного обмена информацией стал дополнительный протокол к соглашению о трансрегиональных морских сетях, инициатива создания которого принадлежит Италии. Помимо Индии протокол подписали 30 стран региона.