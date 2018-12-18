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ВМС Индии учредили новый центр сбора и обработки информации

Политика

В рамках военно-морских сил Индии учрежден центр сбора и обработки разведывательной информации, который будет работать на всем водном пространстве Индийского океана

Нью-Дели, 18 декабря 2018, 12:01 — REGNUM  В рамках военно-морских сил Индии создан центр сбора и обработки разведывательной информации, который будет оперировать на всем водном пространстве Индийского океана. Официальное открытие центра запланировано на конец декабря 2018 года.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», центр сбора и обработки разведывательной информации расположен в штате Харьяна (Чандигарх) в городе Гуруграм. В рамках работы центра сбор информации о так называемом «белом судоходстве» или коммерческом судоходстве, которая будет предоставляться другим государствам региона с целью более эффективного сотрудничества на пространстве Индийского океана.

Основой правовой базы для функционирования центра в области международного обмена информацией стал дополнительный протокол к соглашению о трансрегиональных морских сетях, инициатива создания которого принадлежит Италии. Помимо Индии протокол подписали 30 стран региона.

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Зарубежная хроника
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